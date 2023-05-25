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نفط وغاز

روسيا لا تتوقع أي خطوات جديدة في اجتماع "أوبك+" المقبل

توقعت أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولاراً

دبي - العربية.نت
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نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل "أوبك+" خلال اجتماعه في فيينا يوم الرابع من يونيو/حزيران.

وأعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في "أوبك+" عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً في أبريل/نيسان بعد انخفاض أسعار الخام في مارس/آذار صوب 70 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى في 15 شهراً.

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كما نسبت وكالة الإعلام الروسية لنوفاك القول إنه يتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام. وأشار إلى أن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 75-76 دولاراً تعود إلى تقييم السوق لوضع الاقتصاد الكلي العالمي.

انخفاض صادرات النفط السعودية 26.5% لـ83.1 مليار ريال في مارس اقتصاد اقتصاد السعودية انخفاض صادرات النفط السعودية 26.5% لـ83.1 مليار ريال في مارس

وكانت أسعار النفط ارتفعت 2% أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات تراجعاً مفاجئاً في مخزونات النفط الأميركية، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف "أوبك+" بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين.

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، أن أسعار الطاقة تقترب من مستويات مبررة اقتصاديا، لافتا إلى أن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

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