وزارة النفط العراقية: دعوة "أرامكو" للمشاركة في تطوير حقل عكاز

كشفت وزارة النفط العراقية أن المباحثات التي جرت بين مع وزارة الطاقة السعودية تضمنت دعوة الشركات السعودية للاستثمار في قطاع النفط والغاز، ومنها شركة أرامكو، للاستثمار والمشاركة في تطوير حقل عكاز النفطي بمحافظة الانبار.

ووفق بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه قالت الوزارة إنها "تأمل بالتوصل إلى اتفاق، وبما يضمن المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية".

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وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن شركة أرامكو السعودية تقوم بدراسة آليات التعاون في هذا الإطار.

وستعلن الوزارة عن بنود وأليات الاتفاق في حالة التوصل إلى ذلك مستقبلا.