"تايهان" الكورية تنفذ مشروع شبكة كهرباء في الكويت بـ65 مليون دولار

قالت شركة "تايهان" للكابلات والحلول الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنها فازت بمشروع شبكة كهرباء ذات جهد عال بقيمة 65 مليون دولار من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت.

ويهدف هذا المشروع إلى بناء شبكة كهرباء تحت الأرض بين المحطات الفرعية القائمة للاستجابة بسلاسة للزيادة في الطلب على الكهرباء في مدينة الكويت، عاصمة الكويت.

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وبموجب المشروع، ستوفر "تايهان" مواد مثل كابلات الجهد الفائق بـ 300 كيلوفولت والموصلات، وستقوم بتصميم شبكة الكهرباء وتركيبها وربطها واختبارها، وفق ما أوردته "يونهاب" الكورية.

يشار إلى أن "تايهان" بدأت أعمال إنشاء مصنع لها (تايهان الكويت لإنتاج الكابلات الضوئية) في الكويت بداية العام الجاري، وتخطط للانتهاء من البناء وتحقيق المبيعات في غضون هذا العام، وهي أول شركة لإنتاج الكابلات الضوئية في الكويت، بحسب المصدر.