وزير النفط العراقي يكشف أهم محاور لجنة الطاقة مع الجانب السعودي

كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، أهم محاور لجنة الطاقة في اجتماعات المجلس التنسيقي بين العراق والسعودية.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني بعد مشاركته وترؤسه لجنة الطاقة والصناعات التحويلة ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، أنه "تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تأسيس قاعدة بيانات لمعلومات المسح الجيولوجي والبيانات التعدينية، إلى جانب دراسة المشاركة والاستثمار من قبل الشركات السعودية المعنية في تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، وفي مشروع نبراس الشرق للبتروكيمياويات ".

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وعن التعاون في قطاع الكهرباء والربط المشترك أشار عبد الغني إلى "المضي قدماً في العمل المشترك لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي – العراقي ، إضافة الى مناقشة إمكانية إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والعمل المشترك لإنشاء المدن الصناعية المتخصصة، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

ولفت إلى "ترحيب الجانب العراقي بمشاركة الشركات السعودية المختصة في مجال تطوير الحقول والمواقع النفطية واستثمار الغاز ضمن جولتي التراخيص الخامسة (+5) التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر والجولة السادسة، المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة".