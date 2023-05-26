"شيفرون" الأميركية تعتزم ضخ "استثمارات كبيرة" في مصر

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الجمعة، إن شركة شيفرون الأميركية تعتزم ضخ "استثمارات كبيرة" في البلاد، في مجال البحث والاستكشاف أو مجال تصنيع الزيوت ووقود السفن.

ونقلت الوزارة في بيان عن رئيس شيفرون للمنتجات برانت فيش قوله في لقاء مع وزير البترول المصري طارق الملا إن الشركة تستهدف توسعة دائرة المستهلكين لمنتجاتها داخل وخارج مصر.

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وأضاف فيش، الذي يزور مصر حاليا، أن شيفرون "تعتبر مصر بوابة لقارة أفريقيا ومنطقة شرق المتوسط وتسعى لأن تصبح مصر مركزا لتصدير منتجات الشركة لهذه المناطق"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

من جانبه، أكد الملا على أن شيفرون "شريك استراتيجي لقطاع البترول وتتوسع حاليا في عملياتها في مجال البحث والاستكشاف في مناطق امتيازها بمصر ومنطقة شرق المتوسط ".

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أنشطة الشركة العالمية في مجال إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية وخاصة الزيوت، لكنه لم يذكر حجم الاستثمارات التي تعتزم ضخها في مصر.