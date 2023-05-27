مسؤول: طائرتان مسيرتان وراء انفجار في مبنى إداري لخط أنابيب روسي

قال حاكم منطقة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم السبت، إن تحقيقا أوليا أظهر أن هجوما بطائرتين مسيرتين ألحق أضرارا بمبنى إداري تابع لخط أنابيب نفطي في المنطقة.

وكشف فيديرنيكوف عبر "تليغرام"، عن تضرر مبنى إداري لخط أنابيب نفطي، جراء انفجار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم لكن لم يُصب أحد، وفق ما نقلته وكالة "تاس".

مادة اعلانية

وتابع: "وفقا للمعلومات الأولية، تضرر المبنى في هجوم الطائرتين. الاستنتاجات النهائية ستكون متاحة بعد أن تقدم المجموعة المسؤولة عن التحقيق نتائجها".