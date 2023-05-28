35.7 مليون دولار لمناقصتي نفط في الكويت

وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت، على إعادة بحث ترسية مناقصتين في القطاع النفطي، وتحديداً لدى شركة نفط الكويت بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليون دينار (35.7 مليون دولار).

في المناقصة الأولى أعيد بحث طلب ترسية المناقصة الخاصة بخدمات تشغيل وصيانة للمعدات الميكانيكية وأنظمة تبريد الهواء في مستشفى الأحمدي على إحدى الشركات بـ 5.17 مليون دينار، وجاء قرار "المناقصات" بتأجيل البت بالقرار والتنسيق مع القطاع الفني، وفق ما نشرته"الأنباء" الكويتية.

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وفي المناقصة الثانية أعيد بحث ترسية مناقصة إنشاء محطة كهربائية فرعية جديدة في منطقتي العبدلية وظريف على إحدى الشركات بـ 5.9 مليون دينار، إذ قرر الجهاز الترسية على تلك الشركة التي حازت أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات.