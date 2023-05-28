35.7 مليون دولار لمناقصتي نفط في الكويت

وضع القراءة
100% حجم الخط
وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت، على إعادة بحث ترسية مناقصتين في القطاع النفطي، وتحديداً لدى شركة نفط الكويت بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليون دينار (35.7 مليون دولار).
في المناقصة الأولى أعيد بحث طلب ترسية المناقصة الخاصة بخدمات تشغيل وصيانة للمعدات الميكانيكية وأنظمة تبريد الهواء في مستشفى الأحمدي على إحدى الشركات بـ 5.17 مليون دينار، وجاء قرار "المناقصات" بتأجيل البت بالقرار والتنسيق مع القطاع الفني، وفق ما نشرته"الأنباء" الكويتية.
مادة اعلانية
وفي المناقصة الثانية أعيد بحث ترسية مناقصة إنشاء محطة كهربائية فرعية جديدة في منطقتي العبدلية وظريف على إحدى الشركات بـ 5.9 مليون دينار، إذ قرر الجهاز الترسية على تلك الشركة التي حازت أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بعد اتفاق الديون في أميركا.. "أويل برايس": الأسواق تترقب اجتماع "أوبك+"ديناميكيات الإمدادات النفطية بؤرة اهتمام الأسواق طاقة
-
العراق: بدء الربط الكهربائي مع الأردن مطلع يوليو المقبلبقدرة 50 ميغاوات كمرحلة أولى اقتصاد
-
النمو السنوي لسوق تجهيزات الفنادق في دبي يرتفع 20%بالتوازي مع ارتفاع عدد الغرف الفندقية الجديدة سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية