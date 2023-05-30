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نيوم

إبرام اتفاقية مع "هيتاشي" لتطوير المرحلة الأولى من نظام نقل الطاقة في "نيوم"

"هيتاشي" ستوفر نظام نقل للطاقة بقدرة 3 غيغاواط

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة "هيتاشي إنرجي" اتفاقية مع شركتي نيوم للطاقة والمياه "إنوا" والشركة السعودية للكهرباء لتصميم وتطوير المرحلة الأولى من نظام نقل الطاقة في منطقة "نيوم" بالسعودية.

وذكرت "هيتاشي" أنها تتعاون لتسريع التطوير في مشروع "نيوم" مع قدرة لنقل الطاقة تصل إلى 9 غيغاواط.

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وبحسب الاتفاقية ستوفر "هيتاشي" نظام نقل للطاقة يعد من الأوائل عالميا بقدرة 3 غيغاواط لربط مشروع "أوكساغون" بمنطقة ينبع بطول 650 كيلومترا.

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