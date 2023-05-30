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قطر للطاقة
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نفط وغاز

"رويترز": "قطر للطاقة" توقع اتفاقا طويل الأجل لتوريد الغاز المسال إلى آسيا

سيكون واحدا من عدة اتفاقيات خلال هذا العام

دبي - العربية.نت
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قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، إن شركة "قطر للطاقة" ستوقع اتفاقا طويل الأجل مع كيان آسيوي لتوريد الغاز الطبيعي المسال يوم الخميس المقبل.

وأضاف المصدر أن الاتفاق سيكون واحدا من عدة اتفاقات خلال هذا العام وفقا لـ"رويترز".

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، إن شركة "قطر للطاقة" قد تتفاوض على عقود طويلة الأمد لكل الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بحلول نهاية عام 2023.

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وأضاف الكعبي خلال منتدى قطر الاقتصادي يوم 23 مايو فى الدوحة إن المستقبل سيشهد نقصا في الغاز والنفط بسبب نقص الاستثمار لعقد من الزمان بسبب جهود التحول في الطاقة.

وأضاف: "قد ينفد كل الغاز من توسعنا في حقل الشمال بنهاية العام في ظل طلب كبير جدا، وننتج كمية الغاز الطبيعي المسال الممكنة تقنيا وليس ما يقول آخرون إنه يجب علينا إنتاجها"وفقا لـ" رويترز".

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