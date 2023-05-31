ارتفاع إنتاج النفط الخام الأميركي في مارس لأعلى مستوى منذ مارس 2020

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء، أن إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام ارتفع في مارس/آذار إلى 12.696 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2020، عندما بدأت جائحة فيروس كورونا في تقليص الطلب العالمي على الطاقة.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بقوة الدولار إلى جانب بيانات ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أثارت مخاوف على الطلب.

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب 0.87 دولار أو 1.18% إلى 72.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:07 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.79 دولار أو 1.14% إلى 68.67 دولار للبرميل. وهبط كلاهما بأكثر من 4% أمس الثلاثاء.

وتتجه عقود خام برنت لشهر يوليو/تموز التي تنتهي اليوم الأربعاء وكذلك الخام الأميركي إلى تسجيل خسائر شهرية تزيد على 9% و1% على الترتيب.