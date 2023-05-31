إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يتراجع 7% في فبراير الماضي

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مع انخفاض حجم الاستهلاك المحلي خلال شهر فبراير الماضي.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد انخفض الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في مصر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 4.4% ليصل إلى مستوى 3.328 مليون طن، مقارنة بنحو 3.481 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، متراجعًا بنحو 153 ألف طن.

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وأوضح، أن تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي صاحبه تراجع في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، حيث بلغ حجم الإنتاج 3.606 مليون طن خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 3.848 مليون طن في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 242 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6.2%.

وتراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي مع بداية العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك نحو 3.710 مليون طن خلال شهر يناير الماضي"مبدئى" مقارنة بنحو 3.876 مليون طن خلال شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغ حجمه نحو 166 ألف طن، بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.2%.

في المقابل، أشارت بيانات جهاز الإحصاء، إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي سجل نحو 4.117 مليون طن خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 4.434 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 317 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.14%.

بينما ارتفع إنتاج الزيت الخام والمكثفات ليصل إلى 2.511 مليون طن خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 2.470 مليون طن بزيادة بلغت نحو 41 ألف طن، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.6%.