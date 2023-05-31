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منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
نفط وغاز

سعر البيع الرسمي للخام العماني في يوليو سينخفض إلى 71.71 دولار

سعر البيع الرسمي للخام العماني سينخفض 11.57 دولار

سنغافورة - رويترز
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أظهرت حسابات أجرتها رويترز بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سينخفض 11.57 دولار إلى 71.71 دولار للبرميل في يوليو/تموز.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشحنات يوليو/تموز يمثل متوسط التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند 08:30 بتوقيت غرينتش طوال شهر مايو/أيار.

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وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد أن يكون بخصم 0.10 دولار من الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 71.61 دولار للبرميل في يوليو/تموز.

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