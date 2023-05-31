"نيوميد" الإسرائيلية: ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز بمصر
ضمن خطة لتطوير حقل "أفروديت" للغاز
قالت شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن حقل "أفروديت" للغاز الذي يجري تطويره قبالة سواحل قبرص سيجري ربطه بمنشأة معالجة وإنتاج في مصر عبر خط أنابيب تحت البحر.
وأضافت الشركة أنها قدمت مع شريكيها في المشروع "شيفرون" و"شل" خطة لتطوير الحقل للحكومة القبرصية للموافقة عليها.
وقالت نيوميد: "من المتوقع أن تسهم الخطة المحدثة في تسريع المشروع وتقليل تكلفة التطوير"، وفق "رويترز".
ويحتوي حقل "أفروديت" على ما يقدر بنحو 124 مليار متر مكعب من الغاز. وتم اكتشافه منذ أكثر من عشر سنوات في شرق البحر المتوسط قرب حقل "لوياثان" الإسرائيلي الضخم الذي ينتج بالفعل الغاز لشركتي "نيوميد" و"شيفرون".
ووقعت إسرائيل ومصر العام الماضي اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي كوسيلة لمساعدة أوروبا على استبدال واردات الطاقة الروسية.
وتملك "نيوميد" حصة قدرها 30% في الحقل الواقع على بعد حوالي 170 كيلومترا من ليماسول، بينما تملك "شيفرون" و"شل" 35% لكل منهما.
-
"Mobius Capital" للعربية: الفيدرالي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في هذا الموعدأكد "موبيوس" أن ارتفاعات أسعار الفائدة الأميركية شارفت على الانتهاء قصص اقتصادية
-
ستاندرد أند بورز: المصارف السعودية يمكنها تعبئة موارد إضافية لتلبية متطلبات رؤية 2030أكدت الوكالة أن القطاع المصرفي السعودي شهد نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية اقتصاد
-
تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الأوروبي لمستويات ما قبل عامينقواعد المحاسبة تؤدي إلى عقبات أكبر في عمليات الاندماج قصص اقتصادية