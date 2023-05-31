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منصة للغاز في سواحل قبرص (أرشيفية - رويترز)
منصة للغاز في سواحل قبرص
نفط وغاز

"نيوميد" الإسرائيلية: ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز بمصر

ضمن خطة لتطوير حقل "أفروديت" للغاز

دبي - العربية.نت
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قالت شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن حقل "أفروديت" للغاز الذي يجري تطويره قبالة سواحل قبرص سيجري ربطه بمنشأة معالجة وإنتاج في مصر عبر خط أنابيب تحت البحر.

وأضافت الشركة أنها قدمت مع شريكيها في المشروع "شيفرون" و"شل" خطة لتطوير الحقل للحكومة القبرصية للموافقة عليها.

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وقالت نيوميد: "من المتوقع أن تسهم الخطة المحدثة في تسريع المشروع وتقليل تكلفة التطوير"، وفق "رويترز".

"نيوميد" الإسرائيلية تبدأ الحفر مع "شيفرون" و"شل" في حقل غاز قبالة قبرص طاقة نفط وغاز "نيوميد" الإسرائيلية تبدأ الحفر مع "شيفرون" و"شل" في حقل غاز قبالة قبرص

ويحتوي حقل "أفروديت" على ما يقدر بنحو 124 مليار متر مكعب من الغاز. وتم اكتشافه منذ أكثر من عشر سنوات في شرق البحر المتوسط قرب حقل "لوياثان" الإسرائيلي الضخم الذي ينتج بالفعل الغاز لشركتي "نيوميد" و"شيفرون".

ووقعت إسرائيل ومصر العام الماضي اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي كوسيلة لمساعدة أوروبا على استبدال واردات الطاقة الروسية.

وتملك "نيوميد" حصة قدرها 30% في الحقل الواقع على بعد حوالي 170 كيلومترا من ليماسول، بينما تملك "شيفرون" و"شل" 35% لكل منهما.

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