الكرملين: العلاقات مع السعودية في "أوبك+" بناءة وقائمة على الثقة

قال الكرملين، اليوم الخميس، قبل اجتماع لأوبك+ إن علاقات روسيا مع السعودية بناءة وقائمة على الثقة والاحترام والتفاهم المتبادل.

وردا على سؤال عن العلاقات مع السعودية قبل الاجتماع قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنها "بناءة وقائمة على التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة وعملية للغاية".

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وفاجأ تكتل "أوبك+"، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول منتجة أخرى أبرزها روسيا، الأسواق في الثاني من أبريل/نيسان بتنفيذ عمليات خفض إضافية للإنتاج مما أسفر عن رفع أسعار النفط.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية.