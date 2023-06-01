ارتفاع أسعار النفط مع ترقب الأسواق اجتماع "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، وعوضت الخسائر التي سجلتها في وقت سابق، إذ قادت احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين إلى تجدد التفاؤل إزاء المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك له في العالم.

وتترقب أسواق النفط اجتماع تحالف "أوبك+" يوم الأحد المُقبل لبحث أوضاع السوق.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب 35 سنتاً بما يعادل 0.48% إلى 72.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتاً أو 0.43% إلى 68.38 دولار للبرميل.

وألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء إلى تفويت محتمل لرفع الفائدة في يونيو/حزيران بما يخالف توقعات السوق عن رفع وشيك للفائدة من شأنه أن يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على النفط، وفق ما أوردته "رويترز".

كما صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يعلق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، مما يعزز فرص تجنب كارثة تخلف الحكومة عن سداد ديونها.

وشهد الخامان تراجعاً حاداً في الجلسات السابقة إذ هبط برنت 5.6% وغرب تكساس 6.3% عند إغلاق أمس الأربعاء مقارنة بالجمعة الماضية.