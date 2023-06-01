زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس إن مخزونات النفط الخام ارتفعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات نواتج التقطير بينما تراجعت مخزونات البنزين.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مايو/أيار مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 1.4 مليون برميل، في استطلاع أجرته رويترز.

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وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد 96 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.4 نقطة في ذلك الأسبوع.

وفي المقابل، ذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت 200 ألف برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 500 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بنحو مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 900 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام سجل زيادة بلغت مليون برميل يوميا.