أسعار النفط
ما هي أسباب تراجع أسعار النفط خلال شهر مايو؟
تفاقم مخاوف حدوث ركود اقتصادي
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قال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، في مقابلة مع العربية إن السبب الرئيسي وراء التراجعات الحادة على أسعار النفط خلال الشهر الماضي هي اتضاح المؤشرات المتعلقة بدخول الاقتصادات العالمية في ركود وأيضا استمرار الفيدرالي في رفع الفائدة.
من الناحية الإيجابية، أشار الطائي إلى أن بيانات قطاع الصناعة في الصين الأخيرة كانت إيجابية مما يشير إلى احتمالية انتعاش الاقتصاد الصيني في الربع الرابع من 2023.
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وبالتالي، يعتبر الطائي أن مستقبل الاقتصاد العالمي لا يزال غير واضح وسط استمرار عدم اليقين والنظرة المتشائمة للطلب خلال الربع الحالي.
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