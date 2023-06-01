مصادر تستبعد زيادة "أوبك+" تخفيضات الإنتاج في اجتماع 4 يونيو

قالت أربعة مصادر في "أوبك+" لرويترز، إن من المستبعد أن تزيد أوبك وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري يوم الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل.

وفاجأ التحالف الأسواق في أوائل أبريل/نيسان بإعلان المزيد من خفض الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

مادة اعلانية

لكن مع قرب عقد الاجتماع أوائل الأسبوع المقبل، أعطت "أوبك+" مؤشرات متضاربة حول احتمالية إعلان المزيد من التخفيضات لتستمر تقلبات أسعار النفط في الآونة الأخيرة.