أوبك بلس
مصادر تستبعد زيادة "أوبك+" تخفيضات الإنتاج في اجتماع 4 يونيو
التحالف خفض الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يومياً مطلع أبريل
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قالت أربعة مصادر في "أوبك+" لرويترز، إن من المستبعد أن تزيد أوبك وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري يوم الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل.
وفاجأ التحالف الأسواق في أوائل أبريل/نيسان بإعلان المزيد من خفض الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
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لكن مع قرب عقد الاجتماع أوائل الأسبوع المقبل، أعطت "أوبك+" مؤشرات متضاربة حول احتمالية إعلان المزيد من التخفيضات لتستمر تقلبات أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
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