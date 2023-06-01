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أوبك (iStock) مناسبة
تعبيرية عن تحالف أوبك (iStock)
أوبك بلس

مصادر تستبعد زيادة "أوبك+" تخفيضات الإنتاج في اجتماع 4 يونيو

التحالف خفض الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يومياً مطلع أبريل

لندن/دبي – رويترز
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قالت أربعة مصادر في "أوبك+" لرويترز، إن من المستبعد أن تزيد أوبك وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري يوم الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل.

وفاجأ التحالف الأسواق في أوائل أبريل/نيسان بإعلان المزيد من خفض الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

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لكن مع قرب عقد الاجتماع أوائل الأسبوع المقبل، أعطت "أوبك+" مؤشرات متضاربة حول احتمالية إعلان المزيد من التخفيضات لتستمر تقلبات أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

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