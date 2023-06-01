"أرامكو" و"سوناطراك" تخفضان سعر بيع غاز البترول المسال من 17 إلى 20% في يونيو

قال متعاملون إن شركتي "أرامكو" السعودية للنفط و"سوناطراك" الجزائرية، خفضتا أسعار البيع الرسمية لشهر يونيو/حزيران لغاز البترول المسال بنسبة من 17 إلى 20% مقارنة بشهر مايو/أيار بسبب وفرة المعروض من هذا الغاز في السوق الدولية.

وخفضت "أرامكو" سعر البيع الرسمي للبروبان في شهر يونيو/حزيران بمقدار 105 دولارات إلى 450 دولارا للطن، وبمقدار 115 دولارا للبوتان من مايو/أيار إلى 440 دولارا للطن.

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والبوتان والبروبان نوعان من غاز البترول المسال لكن بدرجتي غليان مختلفتين. ويُستخدم غاز البترول المسال بشكل أساسي كوقود للسيارات وللتدفئة وإنتاج مواد أخرى من البتروكيماويات، وفق رويترز.

وخفضت "سوناطراك" سعر البيع الرسمي للبروبان في يونيو/حزيران بمقدار 80 دولارا إلى 405 دولارات للطن، كما خفضت سعر البيع الرسمي للبوتان بمقدار 85 دولارا إلى 405 دولارات للطن.

ويُستخدم سعر البيع الرسمي المحدد من "أرامكو" لغاز البترول المسال كمرجعية لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. ويُستخدم سعر البيع الرسمي المحدد من "سوناطراك" لغاز البترول المسال كمعيار لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.