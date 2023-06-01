اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قطر للطاقة
شعار قطر للطاقة
نفط وغاز

"قطر للطاقة" توقع اتفاقاً لبيع 1.8 مليون طن من الغاز المسال لشركة حكومية في بنغلاديش

الرئيس التنفيذي: "قطر للطاقة" و"بتروبنجلا" توقعان اتفاقا لمدة 15 عاما

الدوحة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن الشركة وقعت اتفاقا لإمداد شركة "بتروبنجلا" المملوكة للدولة في بنغلادش بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما.

وأضاف أن الصفقة تبلغ 1.8 مليون طن سنويا اعتبارا من 2026.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيلون ماسك يلتقي وزير الخارجية الصيني لتهدئة الأجواء بين واشنطن وبكين إيلون ماسك يلتقي وزير الخارجية الصيني لتهدئة الأجواء بين واشنطن وبكين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط