"قطر للطاقة" توقع اتفاقاً لبيع 1.8 مليون طن من الغاز المسال لشركة حكومية في بنغلاديش

قال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن الشركة وقعت اتفاقا لإمداد شركة "بتروبنجلا" المملوكة للدولة في بنغلادش بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما.

وأضاف أن الصفقة تبلغ 1.8 مليون طن سنويا اعتبارا من 2026.

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