"لوك أويل" ترفع إنتاج النفط بحقل "غرب القرنة2" العراقي إلى 480 ألف برميل

رفعت شركة لوك أويل الروسية إنتاجها النفطي في حقل "غرب القرنة 2" بجنوب العراق بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 480 ألف برميل يوميا، وفقا لما ذكره مسؤول نفطي لـ"رويترز"، اليوم الخميس.

وفي 6 مارس الماضي قالت لوك أويل، ثاني أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا، إنها تعتزم إنتاج 250 ألف برميل يوميا من حقل "أريدو" النفطي في العراق بعد حصولها على موافقة الجهات التنظيمية.

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وأضافت "لوك أويل" أنها وشركة "إنبكس جنوب العراق المحدودة" حصلتا على موافقة من شركة نفط "ذي قار" المملوكة للدولة على إعلان الجدوى التجارية للاحتياطيات وعلى مقترحهما لتطوير الحقل النفطي.

وتابعت الشركة الروسية "تعتزم لوك أويل وإنبكس جنوب العراق المضي قدما في تنفيذ خطة تطوير حقل أريدو النفطي التي تستهدف إنتاج 250 ألف برميل يوميا".