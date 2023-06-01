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نفط وغاز

معهد البترول الأميركي: ارتفاع مخزونات النفط الأسبوعية بمقدار 5.2 مليون برميل

إنتاج الحقول الأميركية ارتفع في مارس إلى نحو 12.7 مليون برميل يوميا

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات النفط الأسبوعية بمقدار 5.2 مليون برميل، فيما توقع المحللون تراجع المخزونات بواقع مليون ومئتي ألف برميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الحقول الأميركية من النفط ارتفع في مارس إلى نحو 12.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020.

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كما أظهرت بيانات الإدارة أيضا أن المعروض من المنتجات الأميركية من الخام والمشتقات البترولية ارتفع إلى 20.4 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

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