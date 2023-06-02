مصر ترخص لتموين السفن بالوقود في موانئ البحر المتوسط

سلم وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة بنينسولا العالمية التي ستبدأ تقديم خدماتها بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط.

وأكد الوزير أن شركة "بنينسولا" تعد إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات السفن، وأن هذه هي الرخصة الثانية التي تمنحها مصر للشركات العالمية بعد الرخصة الأولى التي تم منحها لشركة منيرفا العالمية وذلك في إطار التوجه نحو أن تصبح مصر مركزاً رائداً في مجال تموين السفن بالوقود وتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوي.

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وقال الملا إن دخول شركات عالمية كبيرة للعمل في مجال خدمات السفن في مصر يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بإمكانات وفرص استثمارية متميزة في مجال خدمات السفن ما يؤهلها لأن تصبح إحدى أكبر الدول في خدمات السفن حول العالم.

واستعرض وفد شركة "بنينسولا" مجالات عمل الشركة لإمداد الوقود والسلع وتموين السفن حول العالم.

وقال رئيس الشركة للمبيعات، بيوتر دابروفسكى، إن الشركة تعتبر مصر مركزاً إقليمياً استراتيجياً في المنطقة وامتدادا طبيعيا لأنشطة الشركة في الدول الأوروبية، مشيراً إلى طموح الشركة في أن تصبح مصر نقطة انطلاق لأنشطة الشركة للدول المجاورة، وأنها تسعى للتعاون مع شركة منيرفا رغم المنافسة بينهم بهدف تقديم أفضل خدمات ممكنة في مجال تموين السفن.

ولفت إلى أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر للتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة.

كانت مصر قد طرحت مناقصة عالمية لمزاولة نشاط تموين السفن وضمت 4 تراخيص بالموانئ المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر وحظيت بإقبال من 10 شركات عالمية عاملة في مجال تموين السفن.