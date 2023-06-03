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مصدران: تحالف "أوبك+" يبحث خيارات من بينها خفض الإنتاج مليون برميل يوميا

مؤشرات متضاربة حول احتمالية إعلان المزيد من التخفيضات وسط تقلبات أسعار النفط

دبي - العربية.نت
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قال مصدران من تحالف "أوبك+"، إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر في الرابع من يونيو/ حزيران من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم.

ويوم الخميس، قالت أربعة مصادر في "أوبك+" لرويترز، إن من المستبعد أن تزيد "أوبك" وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري يوم الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل.

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وفاجأ التحالف الأسواق في أوائل أبريل/نيسان بإعلان المزيد من خفض الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

مسح: تراجع إنتاج "أوبك" من النفط في مايو بعد تخفيضات طوعية طاقة أوبك مسح: تراجع إنتاج "أوبك" من النفط في مايو بعد تخفيضات طوعية

لكن مع قرب عقد الاجتماع غدا الأحد، أعطت "أوبك+" مؤشرات متضاربة حول احتمالية إعلان المزيد من التخفيضات لتستمر تقلبات أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

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