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نفط السعودية
نفط السعودية - صورة تعبيرية
أوبك بلس

وزارة الطاقة السعودية: تمديد خفض إنتاج النفط التطوعي لكامل عام 2024

"أوبك+" سيقر تنفيذ عمليات خفض إضافية في 2024 في حال جرى الاتفاق على خطوط أساس جديدة للإنتاج

لندن - رويترز
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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+".

وذكر المصدر أن هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" في 4 يونيو 2023.

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وقال مصدران آخران لـ"رويترز" في "أوبك+" إن التكتل سيتفق على الأرجح على تمديد السياسة القائمة حتى نهاية العام الجاري، وتنفيذ عمليات خفض إضافية في 2024 في حال جرى الاتفاق على خطوط أساس جديدة للإنتاج بين الدول الأعضاء.

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