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نفط الإمارات (صورة تعبيرية)
نفط الإمارات (صورة تعبيرية)
أوبك بلس

"أوبك+" ستسمح للإمارات بخط أساس أعلى لإنتاج النفط إذا تم التوصل لاتفاق جديد

وزير الطاقة الإماراتي: نثق في توصل "أوبك+" إلى اتفاق

لندن - رويترز
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كشف مصدران من "أوبك+"، اليوم الأحد، أن "أوبك+" ستسمح للإمارات بخط أساس أعلى لإنتاج النفط إذا تم التوصل لاتفاق جديد.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إنه واثق في توصل "أوبك+" إلى اتفاق.

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وقالت المصادر إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا تم التوصل إلى اتفاق.

هذه السيناريوهات المتوقعة من اجتماع "أوبك+"  نبض السوق أوبك بلس هذه السيناريوهات المتوقعة من اجتماع "أوبك+" 

وتناقش "أوبك+" اتفاق "حزمة كاملة" قد يتضمن تخفيضات جديدة للإنتاج، وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها لما يصل إلى 2024.

خطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات.

وسيقرر تحالف "أوبك+" لمنتجي النفط المزيد من خطوات سياسة الإنتاج في اجتماع اليوم الأحد، حيث تعكس أسعار النفط الخام صراعًا مستمرًا بين أساسيات العرض والطلب والمخاوف الأوسع بشأن الاقتصاد الكلي.

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