%31 تراجع التمويلات النفطية في الكويت خلال 4 أشهر

قال تقرير صادر في الكويت، إن التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز، تراجع في الشهور الأربعة الأولى من 2023 بنسبة 30.5% إلى 542.5 مليون دينار (نحو 1.765 مليار دولار) حيث انفض بنحو 237.6 مليون دينار خلال 4 أشهر من 2022.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أبريل/نيسان الماضي، قفز التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز بنسبة 160.1% وبنحو 98 مليون دينار من 61.2 مليون دينار في مارس/آذار إلى 159.2 مليون دينار في نهاية الشهر نفسه، لكنه انخفض على أساس سنوي بنسبة 54.5% وبقيمة 190.9 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 350.1 مليون دينار في إبريل 2022.

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وكان التمويل النفطي قد بلغ أعلى مستوياته خلال عامين في شهر أبريل/نيسان 2022 بقيمة بلغت 350.1 مليون دينار، في المقابل بلغ أدنى مستوياته في شهر مارس/آذار من 2022 بنحو 56.1 مليون دينار، وفق صحيفة "السياسة" الكويتية.

وشهد 2022 من بدايته عودة طرح المشاريع النفطية بعد تراجع طرحها خلال 2021 والذي شهد إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار لتشهد التمويلات المقدمة من البنوك إلى القطاع النفطي أدنى مستوى له تاريخياً في شهر يوليو/تموز 2021 بتمويلات بلغت 100 ألف دينار.

وفي 2023 رصدت مؤسسة البترول الكويتية 10 مشاريع نفطية ضخمة للتنفيذ بقيمة 5.8 مليار دينار، اعتبارا من العام المقبل وسيستمر تنفيذها حتى عام 2030. وتسعى المؤسسة من خلال هذه المشاريع إلى زيادة إنتاج النفط والغاز إلى 3.55 مليون برميل يوميا (تشمل إنتاج نفط الكويت والحقول المشتركة)، وزيادة إنتاج الغاز إلى مليار قدم مكعبة يوميا.