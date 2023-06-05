الكرملين: "أوبك+" مجموعة مهمة لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن تحالف "أوبك+" للدول المنتجة للنفط كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وذلك بعد يوم من اجتماع دول التحالف.

ويضخ تحالف "أوبك+" نحو 40% من الخام العالمي، وقرر تخفيض الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يوميا بما يمثل 3.6% من حجم الطلب العالمي.

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وقال بيسكوف في مؤتمر صحافي: "روسيا الاتحادية عضو في التفاهم المشترك (أوبك+)..وتواصل صيغة أوبك+ عملها وهناك اتفاقيات مشتركة سيلتزم بها الجميع".

وأضاف: "تحتفظ هذه الصيغة بأهميتها وثقلها لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية".

وقرر تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أمس الأحد بعد محادثات استمرت سبع ساعات خفضا إضافيا يبلغ 1.4 مليون برميل يوميا لأهداف الإنتاج الإجمالية اعتبارا من عام 2024.

وستخفض السعودية إنتاجها بشكل كبير اعتبارا من يوليو/ تموز، بالإضافة إلى الخفض الأوسع نطاقا المتفق عليه في "أوبك+" للحد من المعروض حتى عام 2024، إذ تسعى المجموعة لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.

كان بيان مجموعة "أوبك+"، كشف أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.

ولحقت 6 دول، هي: (روسيا، والعراق، وسلطنة عُمان، والإمارات، والجزائر، والكويت) بقرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية عام 2024.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+".