أوبك بلس
مدير وكالة الطاقة الدولية: قرار "أوبك+" يرجح كثيرا احتمال ارتفاع أسعار النفط
تحالف "أوبك بلس" يوافق على تخفيضات جديدة للإنتاج
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قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الاثنين، إن احتمال ارتفاع أسعار النفط صار أكثر ترجيحاً بكثير بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج.
واتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، أمس الأحد على تخفيضات جديدة للإنتاج.
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وقال بيرول خلال اجتماع لرؤساء شركات طيران من حول العالم إن احتمال ارتفاع الأسعار "زاد كثيرا" نتيجة للاتفاق.
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