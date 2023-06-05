مدير وكالة الطاقة الدولية: قرار "أوبك+" يرجح كثيرا احتمال ارتفاع أسعار النفط

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الاثنين، إن احتمال ارتفاع أسعار النفط صار أكثر ترجيحاً بكثير بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج.

واتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، أمس الأحد على تخفيضات جديدة للإنتاج.

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وقال بيرول خلال اجتماع لرؤساء شركات طيران من حول العالم إن احتمال ارتفاع الأسعار "زاد كثيرا" نتيجة للاتفاق.