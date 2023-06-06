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مخزونات نفط أميركية (تعبيرية iStock) مناسبة
نفط أميركا (صورة تعبيرية)
نفط وغاز

أميركا تتوقع ارتفاع إنتاجها النفطي أكثر من المتوقع هذا العام

استهلاك الولايات المتحدة من البترول سيرتفع 100 ألف برميل يومياً إلى 20.4 مليون

هيوستون - رويترز
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، في توقعات الطاقة على المدى القصير، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيرتفع أكثر من المتوقع، وستنخفض الزيادات في الطلب دون التوقعات السابقة هذا العام.

وتتوقع الإدارة حاليا أن يرتفع إنتاج الخام الأميركي 720 ألف برميل يوميا إلى 12.61 مليون هذا العام، مقابل توقعات سابقة بزيادته 640 ألفا.

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وسيرتفع إجمالي استهلاك الولايات المتحدة من البترول فقط 100 ألف برميل يوميا إلى 20.4 مليون هذا العام، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 200 ألف في توقعات الإدارة لشهر مايو/ أيار.

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