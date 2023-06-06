تراجع أسعار النفط متجاوزة تمديد خفض إنتاج "أوبك+"
برنت ارتفع 2.6 دولار أمس الاثنين
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية بعد إعلان السعودية ودول "أوبك+"، عن زيادة خفض الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا أو 0.37% إلى 76.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا أو 0.47% ليسجل 71.81 دولار للبرميل.
وكان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار أمس الاثنين بينما زاد خام الخام الأميركي بما بلغ 3.3 دولار بعد بضع ساعات من إعلان السعودية أنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إلى 9 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز، نقلاً عن وكالة "رويترز".
ويأتي هذا الخفض الطوعي، وهو أكبر خفض تقرره السعودية منذ سنوات، بالإضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام.
ويضخ تحالف "أوبك+" نحو 40% من إنتاج النفط الخام العالمي.
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