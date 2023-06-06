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صورة بالأقمار الصناعية لسد نوفا كاخوفكا في خيرسون - رويترز
صورة بالأقمار الصناعية لسد نوفا كاخوفكا في خيرسون - رويترز
روسيا و أوكرانيا

"الطاقة الدولية" تراقب الوضع في سد نوفا كاخوفكا ولا خطر على محطة زابوريجيا

وكالة الطاقة الأوكرانية: استهداف سد نوفا كاخوفكا يهدد محطة زابوريجيا

دبي - العربية.نت
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تراقب وكالة الطاقة الدولية، الوضع في سد نوفا كاخوفكا وسط تأكيدات بأنه لا خطر على محطة زابوريجيا، نقلاً عن وكالة "تاس" الروسية.

فيما قالت وكالة الطاقة الأوكرانية، إن استهداف سد نوفا كاخوفكا يهدد محطة زابوريجيا لكن الوضع تحت السيطرة.

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وذكرت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية. وأعلن حاكم منطقة خيرسون بدء عملية الإجلاء بالقرب من سد نوفا كاخوفكا، بعد أن أعلن الإعلام الروسي انهيار السد.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أجهزة الطوارئ قولها إن نحو 80 تجمعا سكنيا ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا.

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