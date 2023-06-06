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انبعاثات الكربون بقطاع الطيران
انبعاثات الكربون بقطاع الطيران
طيران

"إياتا": "صفر" انبعاثات كربونية بحلول 2050 هدف صعب للغاية

مع تخلي القطاعات الأخرى عن الكربون

دبي - العربية.نت
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قال رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" ويلي والش في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، إن قطاع الطيران يدرك أن الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 سيكون "صعبا للغاية".

وأضاف والش أن نسبة انبعاثات الكربون في قطاع الطيران عالميا ستزيد على الأرجح مع تخلي القطاعات الأخرى عن الكربون وفقا لـ"رويترز".

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وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي"أياتا" أمس أن شركات الطيران تتوقع نقل 4.35 مليار راكب حول العالم خلال العام الجاري، وهو قريب من المستوى القياسي المسجّل في عام 2019 قبل انتشار الجائجة، البالغ 4.54 مليار راكب.

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وأفاد "الاتحاد الدولي للنقل الجوي" أن هذا التعافي يأتي مع إعادة الصين فتح حدودها، وتوقع أن تحقق شركات الطيران أرباحا قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار في 2023، أي ما يعادل ضعف توقعاته السابقة.

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