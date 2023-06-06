مصر توقع اتفاقاً مع الإمارات لإقامة مشروع لطاقة الرياح بـ10 مليارات دولار

وقعت مصر اتفاقا مع الإمارات اليوم الثلاثاء بشأن مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وسينتج 10 غيغاواط كهرباء، وتبلغ استثماراته 10 مليارات دولار، وفقا للزميلة فهيمة زايد مراسلة "العربية" في القاهرة.

وحضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الدكتور سلطان الجابر.

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وقالت إن المشروع سيكون الأكبر في العالم لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وفقا لتصريحات رسمية، وسيستغرق الإغلاق المالي له عاما، وسيبدأ الإنتاج خلال 4 سنوات، وسيقام غرب مدينة سوهاج في صعيد مصر.

وسيقوم بتنفيذ المشروع كونسورتيوم تقوده شركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة، ويضم إنفينيتي باور وحسن علام للمرافق المصرية.

ويأتي توقيع الاتفاق اليوم تفعيلا لمذكرة تفاهم أبرمت بين مصر والإمارات بشأن المشروع أثناء مؤتمر أطراف المناخ كوب 27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.