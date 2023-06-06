2.55 مليون برميل إنتاج الكويت بعد الخفض الطوعي

قال وزير النفط الكويتي، مناف الهاجري، إن الكويت ملتزمة بقرارات خفض الإنتاج، إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ مقداره 128 ألف برميل يومياً، ليصبح الإنتاج الكويتي 2.548 مليون برميل يومياً، اعتباراً من مايو/أيار الجاري،

وبين الهاجري أن هذا الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب، حسبما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الوزاري الـ35 لـ"أوبك +".

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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤس الوزير الهاجري وفد الكويت المشارك في مؤتمر "أوبك+" أشاد فيه الهاجري بنتائج الاجتماعات الوزارية لمنظمة الدول المنتجة للنفط، مؤكدا أنها تصب في مصلحة توازن الأسواق واستقرارها، معرباً عن شكره لمبادرة السعودية التي تمثلت في خفض طوعي للإنتاج مقداره مليون برميل يوميا لشهر يوليو المقبل قابل للتجديد، وفق ما نشرته "الأنباء" الكويتية.

يذكر أن آثار اتفاق "أوبك+" بدأت تظهر على الأسواق فور إعلانها، إذ استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات أمس الاثنين بارتفاع كبير.