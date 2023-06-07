"أرامكو" و"إيني" و"يونايتد إيرلاينز" تستثمر في مشروع لإنتاج وقود طائرات منخفض الكربون

قالت شركتا "أرامكو" السعودية و"إيني" الإيطالية للنفط، اليوم الأربعاء، إن وحدتيهما للاستثمار انضمتا إلى شركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، أكبر شركة طيران في العالم، للاستثمار في جهود شركة (أو.إكس.سي.سي.يو) البريطانية الناشئة لخفض التكلفة الباهظة لوقود الطائرات منخفض الكربون.

ويتسبب قطاع الطيران في حوالي 2% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في العالم. وتشكل أهداف القطاع المتمثلة في عدم زيادة الانبعاثات عما يمكن أن تمتصه المصارف الطبيعية مثل الغابات أو طرق أخرى مثل التقنيات بحلول عام 2050 تحديا صعبا جدا.

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وسيذهب الاستثمار البالغ 22.7 مليون دولار، بقيادة شركة "كلين إنرجي فينتشرز" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إلى علماء جامعة أكسفورد العاملين في شركة (أو.إكس.سي.سي.يو)، وهي واحدة من عدة شركات تبحث عن طرق لاستبدال الكيروسين والبنزين في محركات الطائرات.

وتقول الشركة البريطانية إنها تستطيع إنتاج الوقود عن طريق المزج بين ثاني أكسيد الكربون الذي يتم جمعه من القطاع أو محطات الطاقة وبين الهيدروجين المصنوع باستخدام كهرباء مولدة من مصادر طاقة متجددة. ويتمثل نجاح الشركة في استخدام محفز قائم على الحديد للقيام بهذه العملية في خطوة واحدة بدلا من عملية أخرى ذات مرحلتين أعلى تكلفة والتي عادة ما تكون مطلوبة لإحداث التفاعل الكيميائي.

وقالت الشركات في بيان إن تبسيط العملية بهذه الطريقة يوفر 50% من تكلفة رأس المال وينتج عددا أقل من المنتجات الثانوية.

وقال مايكل ليسكينن رئيس شركة "يونايتد إيرلاينز" :"هذا الحل المتطور قد يكون مسارا فعلا من حيث التكلفة بالنسبة للشركة من أجل الوفاء بالتزامنا الخاص بخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050 بدون الاعتماد على تعويضات الكربون التقليدية".