استقرار أسعار النفط مع تقييم المستثمرين محركات العرض والطلب

لم يطرأ تغير كبير على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، فيما يقيّم المستثمرون المخاوف إزاء الطلب وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي في مقابل تراجع متوقع في الإمدادات بفضل تخفيضات الإنتاج السعودي.

وبحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 76.94 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 72.58 دولار للبرميل.

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وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا نحو 1% عند التسوية، أمس الأربعاء، مدعومين بخطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن مكاسب الأسعار ظلت محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما نمت مخزونات نواتج التقطير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع، وهو ما يزيد على توقع المحللين ارتفاعا 880 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير نحو 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع، متجاوزة توقع المحللين ارتفاعا 1.3 مليون برميل.

وأثارت الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة مخاوف حيال الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، خاصة أن السفر كان من المنتظر أن يزداد أكثر خلال عطلة يوم الذكرى.

في غضون ذلك، تراجعت مخزونات الخام الأميركية 451 ألف برميل خلال الأسبوع، بينما توقع المحللون ارتفاعا بمقدار مليون برميل.