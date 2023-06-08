إدارة معلومات الطاقة: هبوط مفاجئ في مخزونات النفط الأميركية

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجع مخزونات الخام في الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع مع زيادة إنتاج المصافي ليتجاوز مستويات ذروته في عام 2019.

وتراجعت مخزونات أميركا من النفط الخام بنحو 451 ألف برميل، في وقت كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة المخزون بمليون برميل.

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وارتفع معدل تشغيل مصافي النفط الخام بمقدار 482 ألف برميل يوميا، وزادت معدلات استهلاك المصافي 2.7% على مدار الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس من عام 2019.