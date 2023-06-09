أسعار النفط
أدنوك تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان في يوليو
عند 75.59 دولار للبرميل
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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الجمعة، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي في يوليو/تموز عند 75.59 دولار للبرميل انخفاضا من 84.11 دولار في يونيو/حزيران، وفقا لوكالة "رويترز".
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، واستقرت على نطاق واسع خلال الأسبوع، إذ ساعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج في تهدئة القلق من نمو الطلب.
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وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.5%، إلى 76.32 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا، أو 0.5%، إلى 71.63 دولار للبرميل.
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