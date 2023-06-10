النفط يسجل ثاني خسارة أسبوعية مع تنامي المخاوف بشأن الطلب

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل في تعاملات جلسة الجمعة لتسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي إذ زادت بيانات صينية مخيبة للآمال من المخاوف المتعلقة بنمو الطلب بعد قرار السعودية خفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.5%، عند التسوية إلى 74.79 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار، أو 1.6%، إلى 70.17 دولار للبرميل.

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وخسر الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة دولارات في تعاملات الخميس بعدما أشار تقرير إعلامي إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق نووي وهو أمر من ِشأنه أن يؤدي لزيادة المعروض، وفق ما نقلته "رويترز".

وقلص "برنت" و"نايمكس" خسائرهما بعد أن نفى البلدان صحة التقرير، فيما سجل الخامان تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.8% و2.2% على التوالي.

وارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات كبيرة في الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي اتفقت عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

لكن المكاسب تراجعت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات ضعيفة عن الصادرات الصينية.

ويتوقع بعض المحللين ارتفاع أسعار النفط إذا لم يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في اجتماعه القادم في 13 و14 يونيو/ حزيران. وقال محللون إن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يؤثر أيضا على الخطوة القادمة للسعودية.