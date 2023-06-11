اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد أميركا

أميركا تمنح عقودا لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بـ3.1 مليون برميل

بمتوسط سعر للبرميل عند 73 دولاراً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

منحت وزارة الطاقة الأميركية عقوداً لخمس شركات لتوريد أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد.

وذكرت الوزارة أنه سيتم توريد 3.1 ملايين برميل من النفط الخام في أغسطس بمتوسط سعر للبرميل عند 73 دولارا، وهو أقل من متوسط السعر عند 95 دولارا للبرميل والذي تم فيه بيع خام الاحتياطي الاستراتيجي في العام الماضي.

مادة اعلانية

إنتاج مصافي النفط الأميركية يتجاوز أعلى مستوياته المسجلة عام 2019

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في مايو عن خطة لشراء النفط الخام في خطوة لإعادة ملئ مخزون الطوارئ بعد سحب قياسي له في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توجيه تهمة محاولة القتل إلى اللاجىء السوري طاعن الأطفال في فرنسا توجيه تهمة محاولة القتل إلى اللاجىء السوري طاعن الأطفال في فرنسا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط