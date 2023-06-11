اقتصاد أميركا
أميركا تمنح عقودا لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بـ3.1 مليون برميل
بمتوسط سعر للبرميل عند 73 دولاراً
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منحت وزارة الطاقة الأميركية عقوداً لخمس شركات لتوريد أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد.
وذكرت الوزارة أنه سيتم توريد 3.1 ملايين برميل من النفط الخام في أغسطس بمتوسط سعر للبرميل عند 73 دولارا، وهو أقل من متوسط السعر عند 95 دولارا للبرميل والذي تم فيه بيع خام الاحتياطي الاستراتيجي في العام الماضي.
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وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في مايو عن خطة لشراء النفط الخام في خطوة لإعادة ملئ مخزون الطوارئ بعد سحب قياسي له في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.
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