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منشأة غاز طبيعي (رويترز) مناسبة
منشأة غاز طبيعي (رويترز)
نفط وغاز

بيان: الكويت تدشن خط غاز استراتيجيا

يمتد من شمال دولة الكويت إلى ميناء الأحمدي

دبي - العربية.نت
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ذكرت مؤسسة البترول الكويتية على "تويتر" اليوم الأحد، أن شركة نفط الكويت التابعة لها دشنت "خط الغاز الاستراتيجي حجم (40) بوصة والذي يمتد من شمال دولة الكويت إلى ميناء الأحمدي".

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وأضافت "نحرص في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتنا التابعة على بناء العلاقات التي من شأنها دعم النمو وتعزيز التميز التشغيلي والمحافظة عليها".

وذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن هذه الخطوة تأتي لزيادة الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي بما يلبي متطلبات السوق المحلية.

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