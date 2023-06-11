بيان: الكويت تدشن خط غاز استراتيجيا

ذكرت مؤسسة البترول الكويتية على "تويتر" اليوم الأحد، أن شركة نفط الكويت التابعة لها دشنت "خط الغاز الاستراتيجي حجم (40) بوصة والذي يمتد من شمال دولة الكويت إلى ميناء الأحمدي".

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وأضافت "نحرص في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتنا التابعة على بناء العلاقات التي من شأنها دعم النمو وتعزيز التميز التشغيلي والمحافظة عليها".

وذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن هذه الخطوة تأتي لزيادة الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي بما يلبي متطلبات السوق المحلية.

استكمالاً لسلسلة الإنجازات وتماشياً مع الخطة الإستراتيجية التي رسمتها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لزيادة الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي بما يلبي متطلبات السوق المحلي، دشنت شركة نفط الكويت خط الغاز الإستراتيجي حجم ( 40 ) بوصة والذي يمتد من شمال دولة الكويت إلى ميناء الأحمدي — KPC | مؤسسة البترول الكويتية (@kpcofficialkw) June 11, 2023