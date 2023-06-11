وزير الطاقة: إعلان قريب عن استثمارات سعودية صينية مشتركة

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه سيتم الإعلان قريبا عن استثمارات سعودية صينية مشتركة، في ظل تنامي العلاقات بين البلدين.

وأضاف الوزير أثناء مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي - الصيني، اليوم الأحد: "لا نلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات السعودية الصينية.. المملكة والصين لديهما قدر كبير من التعاون الثنائي".

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وأوضح الأمير عبدالعزيز أن النمو على طلب النفط في الصين ما زال يتزايد، وأن المملكة تريد جزءا من هذا الطلب.

وانطلق صباح اليوم الأحد أكبر تجمع عربي صيني بالرياض، وسط توقعات بتوقيع عقود على مدى يومي المؤتمر تتجاوز الـ 40 مليار دولار.

ويستهدف المؤتمر تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية في العديد من القطاعات، أبرزها: التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد.