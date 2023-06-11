اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نفط وغاز

وزير الطاقة: إعلان قريب عن استثمارات سعودية صينية مشتركة

الأمير عبدالعزيز: النمو على طلب النفط في الصين ما زال يتزايد والمملكة تريد جزءاً من هذا الطلب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه سيتم الإعلان قريبا عن استثمارات سعودية صينية مشتركة، في ظل تنامي العلاقات بين البلدين.

وأضاف الوزير أثناء مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي - الصيني، اليوم الأحد: "لا نلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات السعودية الصينية.. المملكة والصين لديهما قدر كبير من التعاون الثنائي".

مادة اعلانية

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن النمو على طلب النفط في الصين ما زال يتزايد، وأن المملكة تريد جزءا من هذا الطلب.

وزير الاستثمار السعودي: نمو التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصاً واعدة للاستثمار اقتصاد اقتصاد السعودية وزير الاستثمار السعودي: نمو التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصاً واعدة للاستثمار

وانطلق صباح اليوم الأحد أكبر تجمع عربي صيني بالرياض، وسط توقعات بتوقيع عقود على مدى يومي المؤتمر تتجاوز الـ 40 مليار دولار.

ويستهدف المؤتمر تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية في العديد من القطاعات، أبرزها: التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رواج سوق جمع الذخائر غير المنفجرة بإدلب.. ومخلّفاتُ الحرب تخطف ال رواج سوق جمع الذخائر غير المنفجرة بإدلب.. ومخلّفاتُ الحرب تخطف ال
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط