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ميناء نفطي في الصين (رويترز)
ميناء نفطي في الصين (رويترز)
نفط وغاز

رويترز: "أرامكو" تمد مصافي آسيوية بكامل تعاقدات الخام في يوليو

مصادر تجارية قالت إن مصافي صينية طلبت زيادة الإمدادات

سنغافورة - رويترز
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قالت عدة مصادر مطلعة على الأمر، اليوم الاثنين، إن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" أبلغت خمسة عملاء على الأقل في شمال آسيا أنهم سيحصلون على كامل أحجام النفط الخام المتعاقد عليها في يوليو/تموز.

وذكرت ثلاثة مصادر تجارية أن بعض المصافي الصينية الحكومية طلبت خفض الإمدادات في يوليو/تموز، وقدرت أن يكون حجم الإمدادات أقل بنحو 10 ملايين برميل عن يونيو/حزيران.

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رفعت "أرامكو" أسعار البيع الرسمية على نحو غير متوقع لكافة درجات الخام إلى آسيا للشحنات تحميل يوليو/تموز.

لكن من المرجح أن يظل إجمالي الواردات الصينية من الخام السعودي في نفس مستوى يونيو/حزيران تقريبا، إذ طلبت مصافي صينية أخرى زيادة الإمداد لشهر يوليو/تموز مقارنة بمستوى منخفض في يونيو/حزيران.

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