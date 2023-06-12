أسعار النفط
"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لأسعار النفط في ديسمبر
تم خفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 81 دولارا للبرميل من 89 دولارا
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خفضت "غولدمان ساكس لأبحاث السلع الأولية" توقعاتها لسعر خام برنت في ديسمبر/كانون الأول إلى 86 دولارا للبرميل من 95 دولارا.
كما تم تخفيض توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 81 دولارا للبرميل من 89 دولارا.
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وقالت إن إمدادات النفط الروسية والإيرانية تفوق التوقعات "بدرجة كبيرة" على الرغم من خفض الإنتاج السعودي.
ورفعت توقعاتها لإمدادات الخام العالمية في النصف الثاني من 2023-2024 باستثناء أوبك بنحو 800 ألف برميل يوميا.
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