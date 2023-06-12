"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لأسعار النفط في ديسمبر

خفضت "غولدمان ساكس لأبحاث السلع الأولية" توقعاتها لسعر خام برنت في ديسمبر/كانون الأول إلى 86 دولارا للبرميل من 95 دولارا.

كما تم تخفيض توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 81 دولارا للبرميل من 89 دولارا.

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تزايد خسائر النفط قبيل اجتماع المركزي الأميركي

وقالت إن إمدادات النفط الروسية والإيرانية تفوق التوقعات "بدرجة كبيرة" على الرغم من خفض الإنتاج السعودي.

ورفعت توقعاتها لإمدادات الخام العالمية في النصف الثاني من 2023-2024 باستثناء أوبك بنحو 800 ألف برميل يوميا.