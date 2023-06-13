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أسعار النفط

باكستان تدفع بالعملة الصينية مقابل نفط روسي بسعر مخفض

تتألف الصفقة من 100 ألف طن

إسلام آباد – رويترز
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قال وزير النفط الباكستاني مصدق مالك يوم الاثنين، إن باكستان دفعت مقابل أول واردات حكومية من النفط الخام الروسي مخفض السعر بالعملة الصينية، في تحول كبير في سياستها للمدفوعات الخارجية التي يهيمن عليها الدولار الأميركي.

ويوفر النفط الذي تحصل عليه البلاد بسعر مخفض متنفسا لها في وقت تكابد فيه أزمة اقتصادية ومشكلة حادة في ميزان المدفوعات، مما قد يجبرها على التخلف عن سداد ديونها الخارجية.

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وتكاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تكفي بالكاد لتغطية شهر من الواردات الخاضعة للقيود.

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ووصلت الشحنة الأولى من النفط الخام الروسي مخفض السعر إلى كراتشي يوم الأحد بموجب اتفاق أبرم بين إسلام آباد وموسكو في وقت سابق من هذا العام. ويجري حاليا تفريغ حمولتها في ميناء مدينة كراتشي في الجنوب.

ولم يكشف الوزير الباكستاني في تصريح لرويترز عبر الهاتف عن تفاصيل الصفقة، بما في ذلك سعرها أو مقدار الخصم الذي حصلت عليه باكستان، لكنه أشار إلى أن الدفع جرى بالعملة الصينية.

وأوضح أن الصفقة تتألف من 100 ألف طن، وصلت 45 ألف طن منها إلى ميناء كراتشي وأن الكمية المتبقية في الطريق.

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