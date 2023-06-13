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وزير الطاقة السعودي ونظيره الكازاخستاني
وزير الطاقة السعودي ونظيره الكازاخستاني يوقعان مذكرة تفاهم
طاقة

تعاون سعودي كازاخستاني في الطاقة والهيدروجين النظيف

البلدان يستهدفان تنمية الشراكات النوعية بينهما لتوطين المواد والمنتجات

دبي - العربية.نت
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عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض يوم الاثنين، اجتماعًا مع وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان ألماسآدام ساتكالييف؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، إلى جانب مناقشة تطورات أوضاع سوق الطاقة العالمية.

وخلال الاجتماع، وقع وزير الطاقة مع الوزير الكازاخستاني مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين حكومة المملكة وحكومة كازاخستان تشمل تشجيع التعاون في مجالات البترول ومشتقاته، والغاز ومشتقاته، والتكرير، والبتروكيماويات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.

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كما تتضمن المذكرة تنمية الشراكات النوعية بينهما لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها، والتعاون في تطوير الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية في قطاعات مختلفة، والتعاون في مجالات الطاقة المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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