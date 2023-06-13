اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد الصين في 2023
علم الصين
اقتصاد الصين

مدن بجنوب الصين تدعو لترشيد الطاقة مع تزايد الضغط على شبكة الكهرباء

معدل نمو استهلاك الكهرباء في المدينة الواقعة بإقليم قوانغدونغ الجنوبي بلغ 8.01%

بكين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حثت المدن الصناعية في جنوب الصين الشركات والمواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، ودعا إقليم هاينان إلى تقليل الاستهلاك في أوقات الذروة، إذ تتعرض شبكات الكهرباء لضغط متزايد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

تعرض جنوب الصين في الأسابيع القليلة الماضية لموجة من الحرارة الشديدة تصحبها أمطار غزيرة، وتقترب الأحمال في العديد من المدن من أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب ارتفاع الطلب على مكيفات الهواء.

مادة اعلانية

وقالت حكومة مدينة ماومينغ في بيان أمس الاثنين إن معدل نمو استهلاك الكهرباء في المدينة الواقعة بإقليم قوانغدونغ الجنوبي بلغ 8.01% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار، بينما زاد الاستهلاك السكني للكهرباء بنسبة 27.41% في مايو/ أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

الصين تلجأ للتحفيز الاقتصادي عبر خفض الفائدة على الودائع باليوان اقتصاد اقتصاد الصين الصين تلجأ للتحفيز الاقتصادي عبر خفض الفائدة على الودائع باليوان

وطلبت المدينة، حيث تتركز صناعة تكرير النفط وحيث حطمت أحمال الطاقة الأرقام القياسية ثلاث مرات حتى أمس الاثنين، من الشركات الصناعية خفض استهلاك الطاقة وتعزيز التحول التكنولوجي الذي يهدف لتوفير الطاقة.

وبحسب البيان، اقترحت المدينة أيضا على الشركات المملوكة للدولة والسكان والمحال التجارية ضبط درجات حرارة أجهزة التكييف عند ما لا يقل عن 26 درجة مئوية.

واقترحت مدينة جيانجيمن، وهي مدينة صناعية أخرى في إقليم قوانغدونغ، خفض الاستهلاك غير الضروري للكهرباء مع ارتفاع الاستهلاك إلى ذروته.

وفي إقليم هاينان، أصدر المسؤولون الحكوميون خطة تدعو لتقليل استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة مع ارتفاع استخدام إمدادات الطاقة خلال الأسابيع المقبلة. وقال المسؤولون إن استهلاك الكهرباء ارتفع 11.8% على أساس سنوي بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان.

وتعرضت الصين لموجة حر وجفاف قياسيين العام الماضي مع نقص كبير في إمدادات الطاقة مما دفع أقاليم مثل يونان إلى ترشيد استخدام الطاقة لمنتجي الألومنيوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رحلة 15 ألف حاج عراقي يسلكون طريق الحج البري الجديد حتى منفذ عرعر السعودي رحلة 15 ألف حاج عراقي يسلكون طريق الحج البري الجديد حتى منفذ عرعر السعودي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط