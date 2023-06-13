مدن بجنوب الصين تدعو لترشيد الطاقة مع تزايد الضغط على شبكة الكهرباء

حثت المدن الصناعية في جنوب الصين الشركات والمواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، ودعا إقليم هاينان إلى تقليل الاستهلاك في أوقات الذروة، إذ تتعرض شبكات الكهرباء لضغط متزايد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

تعرض جنوب الصين في الأسابيع القليلة الماضية لموجة من الحرارة الشديدة تصحبها أمطار غزيرة، وتقترب الأحمال في العديد من المدن من أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب ارتفاع الطلب على مكيفات الهواء.

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وقالت حكومة مدينة ماومينغ في بيان أمس الاثنين إن معدل نمو استهلاك الكهرباء في المدينة الواقعة بإقليم قوانغدونغ الجنوبي بلغ 8.01% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار، بينما زاد الاستهلاك السكني للكهرباء بنسبة 27.41% في مايو/ أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وطلبت المدينة، حيث تتركز صناعة تكرير النفط وحيث حطمت أحمال الطاقة الأرقام القياسية ثلاث مرات حتى أمس الاثنين، من الشركات الصناعية خفض استهلاك الطاقة وتعزيز التحول التكنولوجي الذي يهدف لتوفير الطاقة.

وبحسب البيان، اقترحت المدينة أيضا على الشركات المملوكة للدولة والسكان والمحال التجارية ضبط درجات حرارة أجهزة التكييف عند ما لا يقل عن 26 درجة مئوية.

واقترحت مدينة جيانجيمن، وهي مدينة صناعية أخرى في إقليم قوانغدونغ، خفض الاستهلاك غير الضروري للكهرباء مع ارتفاع الاستهلاك إلى ذروته.

وفي إقليم هاينان، أصدر المسؤولون الحكوميون خطة تدعو لتقليل استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة مع ارتفاع استخدام إمدادات الطاقة خلال الأسابيع المقبلة. وقال المسؤولون إن استهلاك الكهرباء ارتفع 11.8% على أساس سنوي بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان.

وتعرضت الصين لموجة حر وجفاف قياسيين العام الماضي مع نقص كبير في إمدادات الطاقة مما دفع أقاليم مثل يونان إلى ترشيد استخدام الطاقة لمنتجي الألومنيوم.