أوبك بلس
إنتاج نفط العراق في مايو أقل من حصته ضمن تحالف "أوبك"
العراق أنتج 3.955 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي
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قال مصدر بشركة تسويق النفط العراقية "سومو" لرويترز اليوم الثلاثاء، إن العراق أنتج 3.955 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو/أيار بزيادة 17 ألف برميل يوميا عن أبريل/نيسان.
وإنتاج الخام في مايو/أيار، بحسب "سومو"، أقل بواقع 265 ألف برميل يوميا عن حصة العراق المقررة ضمن تحالف "أوبك+" باحتساب التخفيضات الطوعية الإضافية.
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وتأثر إنتاج العراق من الخام منذ توقف خط أنابيب تصدير النفط من شمال البلاد عن العمل في 25 مارس/آذار. وكان الخط ينقل حوالي 450 ألف برميل يوميا من الخام من إقليم كردستان العراقي إلى ميناء جيهان التركي.
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