إنتاج نفط العراق في مايو أقل من حصته ضمن تحالف "أوبك"

قال مصدر بشركة تسويق النفط العراقية "سومو" لرويترز اليوم الثلاثاء، إن العراق أنتج 3.955 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو/أيار بزيادة 17 ألف برميل يوميا عن أبريل/نيسان.

وإنتاج الخام في مايو/أيار، بحسب "سومو"، أقل بواقع 265 ألف برميل يوميا عن حصة العراق المقررة ضمن تحالف "أوبك+" باحتساب التخفيضات الطوعية الإضافية.

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وتأثر إنتاج العراق من الخام منذ توقف خط أنابيب تصدير النفط من شمال البلاد عن العمل في 25 مارس/آذار. وكان الخط ينقل حوالي 450 ألف برميل يوميا من الخام من إقليم كردستان العراقي إلى ميناء جيهان التركي.