"أوبك": الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يومياً في 2023

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 دون تغيير يذكر للشهر الرابع اليوم الثلاثاء، لكنها حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام.

وقالت في تقريرها الشهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يوميا أو 2.4% في 2023.

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وأضافت أن إنتاجها من النفط انخفض بمقدار 464 ألف برميل يوميا في مايو/أيار إلى 28.06 مليون برميل يوميا بفعل تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تعهدت بها السعودية ودول أخرى أعضاء بالمنظمة.